Privéleven Pechtold niet van invloed op D66

Anne Lok, een D66-raadslid uit Meppel met wie Pechtold een affaire had, stapte deze week uit de gemeenteraad. „Hij dreigt karaktermoord op mij te plegen, mij als labiel en gestoord weg te zetten”, zo motiveerde ze haar vertrek in een brief aan de burgemeester.

De partijen uit de coalitie komen wekelijks onderling op donderdag bij elkaar, om de gang van zaken in en rond het kabinet te bespreken. Demmers is daar voor D66 ook bij, maar de beschuldigingen van Lok zijn wat haar betreft niet van invloed op de partij. Demmers kent Pechtold al jaren, en als vrienden kan het onderwerp ter sprake komen, zegt ze. Maar een zaak van de partij is het niet.

Ook CDA-leider Sybrand Buma vindt het onwenselijk als het privéleven van politici onderwerp wordt van publiek debat. „We gaan een grens over van publiek naar privé. Handen af van het privéleven van politici’’, zei Buma in het radioprogramma 1 op 1. „De politiek is een glazen huis en het is zwaar werk, maar een publiek debat over ons privéleven moeten we onszelf niet aandoen”, vindt de fractievoorzitter van het CDA.

Bekijk ook: Raadslid D66 stapt op na relatie met Pechtold