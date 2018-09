Verdachte doden baby blijft vastzitten

De vrouw, Wasiefa R., wist volgens haar advocaat niet dat ze zwanger was. Ze werd erdoor overvallen. Ook zou ze hebben verklaard dat de jongen al was overleden bij de geboorte. Het is niet bekend of er een vader in beeld is. Wel heeft R. een vriendje, maar of hij ook de vader van het kind is, is onduidelijk. Uit angst voor ontdekking van de zwangerschap en de bevalling zou ze het babylijkje hebben verstopt.

Haar advocaat had gevraagd om R. vrij te laten. ,,Ze is nu bijna zes maanden gedetineerd, ze is er wel klaar mee. Naar haar mening gaat het goed en ze heeft zo goed als het kan meegewerkt." De rechtbank ging daar echter niet in mee. Volgens de rechter is de verdenking te zwaar. Ook is er onduidelijkheid waar ze zou kunnen gaan wonen.

R. was donderdag niet aanwezig in de rechtbank in Rotterdam, net als tijdens de vorige niet-inhoudelijke zitting afgelopen juli. Haar advocaat liet weten dat ze bij de inhoudelijke behandeling, op 23 november, wel aanwezig wil zijn. Ook zou ze inmiddels bereid zijn te verklaren en mee te werken aan gesprekken met een psychiater.

R. wordt ervan verdacht haar zoontje tijdens of vlak na de geboorte te hebben omgebracht, haar hulpeloze kind zorg te hebben onthouden en het overleden kind te hebben verborgen. Wanneer het jongetje is geboren, is niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk tussen eind januari en begin april. Vijf dagen na de ontdekking van het overleden kind op het balkon werd R. aangehouden. Zij woonde daar met haar moeder.

