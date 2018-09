Volvo 360c Concept is alternatief voor vliegtuig

Omdat de 360c Concept geen verbrandingsmotor en geen stuurwiel heeft, hebben de ontwerpers zijn interieur anders kunnen indelen dan traditionele auto's met hun twee of drie zitrijen. Volgens Volvo is zijn nieuwste studiemodel op vier manieren te gebruiken: als slaapplaats, als mobiel kantoor, als woonkamer en als entertainmentruimte.

Alternatief voor vliegtuig

Volvo denkt serieus dat de 360c Concept op bepaalde afstanden een goed alternatief kan zijn voor het vliegtuig. Een afstand van een paar honderd kilometer kan bijvoorbeeld prima 's nachts worden overbrugd, terwijl de passagiers comfortabel in de cabine liggen de slapen, aldus het Zweedse merk.

Bovendien wil Volvo met de 360c Concept een internationale standaard introduceren voor hoe autonome voertuigen met andere weggebruikers communiceren. De auto gebruikt daarvoor een combinatie van geluiden, kleuren, beelden en bewegingen. Die moeten aan automobilisten, fietsers en voetgangers laten zien wat de 360c Concept van plan is.

Speciale dekens

Volvo zou Volvo niet zijn als het merk niet aan botsveiligheid had gedacht. Er zijn speciale dekens aan boord van de 360c Concept die werken als een driepuntsgordel en slapende passagiers ook bij een aanrijding op hun plek houden. Verdere gegevens zijn niet bekend over het studiemodel. "We willen met de 360c een conversatie op gang brengen", aldus Marten Levenstam, Senior Vice President of Corporate Strategy bij Volvo.