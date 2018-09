’Excuses van Blok slecht voor debat ’

De toon van zijn betoog in besloten kring was wat onhandig maar de punten die hij aanhaalde waren juist. Eindelijk sprak een minister klare taal zonder meel in de mond. Maar bij het geringste zuchtje tegenwind wist hij niet hoe snel hij in zijn schulp moest kruipen. Hoe sterk hecht je aan het pluche?

Het ter discussie stellen van de problemen van onze multiculturele samenleving is vloeken in de kerk in links Nederland.Wie heeft nu nog de moed over dit onderwerp een debat te voeren met het vooruitzicht aan de schandpaal genageld te worden? Jammer.

Minister Blok heeft dit debat geen dienst bewezen. De VVD heeft haar reputatie bevestigd: stevige oneliners, maar daar blijft het vervolgens dan bij.

A. Ypma, Drachten