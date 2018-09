’Politiek dwingt tot verloochening’

Dat is een slecht signaal. Uiteraard waren de uitspraken van de nog onervaren nieuwe minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken diplomatiek niet erg slim, maar om nu te dwingen om zelfs de waarheid terug te moeten nemen, dat vind ik kwalijk.

Het is toch zo, dat als de president van ’failed state’ Suriname voet zet op Nederlandse bodem, dat hij dan onmiddellijk gearresteerd wordt? En waarom wonen er meer Surinaamse mensen in Nederland dan in Suriname ? Laten we ons ook zorgen maken over de blankenhaat en de gevolgen daarvan voor alle inwoners van Zimbabwe en nu ook Zuid-Afrika.

Ziedaar het gelijk van Stef Blok.

W. Kaijser, Hulst