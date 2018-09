Bruid vindt haar man dood in suite paar uur na huwelijk

De plechtigheid vindt midden augustus plaats in het Engelse West Yorks, zo meldt The Sun. In een spahotel geven de geliefden onder toeziend oog van 80 gasten elkaar het ja-woord. „We hadden een perfecte dag met familie, vrienden, liefde en gezelligheid. De dag kon niet beter”, schrijft een aangeslagen Clare op Facebook.

Aan die magische dag komt abrupt een eind wanneer Clare haar man dood aantreft in de suite. „Danny ging na het huwelijk rond 23.30 uur naar bed. Ongeveer een uur later ging Clare nog even langs om te kijken of hij al sliep. Op dat moment was alles nog goed”, verklaart een vriend.

Ⓒ Facebook Clare

Clare keerde terug naar het huwelijksfeest en besloot rond 01.30 uur naar bed te gaan. Haar moeder hielp de bruid nog even met het uitrekken van de jurk. Niet veel later trof de kersverse bruid haar man dood aan in bed.

Het stel was zeven jaar samen en Danny had een zoon uit een eerder huwelijk. „Er is een gat achtergebleven in mijn hart dat niet meer gevuld kan worden”, aldus Clare.