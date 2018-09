’Romeinse A1’ blootgelegd in Utrecht

De snelweg verbond alle Romeinse forten langs de grens (limes) met elkaar en werd vooral gebruikt om troepen te transporteren. De baan met grind is heel ingenieus gebouwd. ,,Er zijn slimme ingenieurs en landmeters aan het werk geweest", zegt archeoloog Herre Wynia donderdag.

Het gaat om een vele kilometers lange baan met grind. De Romeinen hebben bermgreppels gemaakt en dijken aangelegd. ,,In Leidsche Rijn zie je daar het resultaat van. Het is heel indrukwekkend", aldus Wynia.

Bij de opgravingen hebben archeologen een ijzeren bijl en een slijpsteen gevonden die waarschijnlijk zijn gebruikt voor de aanleg. Zij verwachten bij komende werkzaamheden nog hout te vinden. Het werk gaat nog door. Ook andere delen van de limes worden opgediept.

De komende dagen kunnen belangstellenden vanaf een grote uitkijkbult de ruim 500 meter lage opgegraven weg van boven bewonderen. De route is gemarkeerd. Ook is er een dwarsdoorsnede te zien. ,,Je ziet zo heel duidelijk het profiel van de weg." Wat volgens Wynia heel bijzonder is, is dat de A1 relatief ondiep ligt, slechts 30 centimeter onder het huidige oppervlak.

Met zijn voeten letterlijk in de klei vertelt hij enthousiast. ,,Het is toch fascinerend: hier hebben Romeinen gelopen, karren gereden."