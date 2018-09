TBS’er ontsnapt tijdens verlof

Dat melden bronnen binnen de tbs-instelling aan De Telegraaf. Een woordvoerder van de Pompekliniek bevestigt dat de man zoek is. Hij wil verder niets zeggen over de achtergrond van de veertiger P.B. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onthoudt zich van commentaar. Er wordt nu gezocht naar de man.

Het regent incidenten de laatste maanden in tbs-klinieken. Een medewerker van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum werd in mei nog aangerand en mishandeld door een patiënt. Ook in de Woenselse Poort en de Kijvelande zijn incidenten geweest.

In juni dit jaar verscheen een uiterst kritisch rapport van GGZ-Nederland waarin werd gewaarschuwd voor de gevaarlijke situaties binnen tbs-klinieken en psychiatrische instellingen. Die zouden onder grote druk staan door onder meer personeelstekorten. Hierdoor zijn er grote risico’s voor de veiligheid van patiënten en medewerkers.

De Pompekliniek werd vorig jaar augustus ook al in verlegenheid gebracht door een ernstig incident. Een 50-jarige tbs’er knipte een hek door en nam de benen. Tijdens zijn ontsnapping pleegde hij twee winkelovervallen.

