Nadat wij met zijn vieren hadden gegeten bij restaurant RAK in Tilburg, wilden wij op de fiets stappen naar huis. Helaas begon het flink te regenen en zijn we maar weer naar binnen gevlucht om de bui af te wachten. We bestelden koffie en thee en wilden die afrekenen toen het weer droog was. Rondje van de zaak, zei het personeel. Nogmaals bedankt voor de gastvrijheid!

Marij Naaijkens, Berkel-Enschot