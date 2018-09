Teken van leven van Arjen Kamphuis

De internationaal bekende cybersecurity-expert Arjen Kamphuis verdween op 20 augustus plotseling tijdens een vakantie in Noorwegen. Op 30 augustus blijkt zijn telefoon twintig minuten aan te hebben gestaan.

Simkaarten

Vervolgens zijn de simkaarten verwijderd en vervangen door een Duits exemplaar. De politie in Noorwegen zijn nu daarvan de historie aan het natrekken. De telefoon straalde een zendmast aan in Vikesa, in het zuidelijk deel van Noorwegen, ruim 1700 kilometer bij Bodø vandaan, de plek waar Kamphuis op 20 augustus uitcheckte bij zijn hotel. En ook honderden kilometers verwijderd van Trondheim, waar Kamphuis op 22 augustus op het vliegtuig naar Nederland zou stappen.

De politie onderzoekt momenteel alle mogelijke scenario’s. Zo is er een getuige die zegt Kamphuis op 3 september nog in Denemarken te hebben gezien. En heeft een Nederlandse verkoper gisteren gemeld dat Kamphuis een opvouwbare kayak kocht voor zijn vakantie. Volgens die verkoper wilde hij bij de Noorse fjorden gaan kayakken. Ook deze mogelijkheid wordt nog onderzocht.

Hoop

Onder familie en vrienden van Arjen Kamphuis is er een sprankje hoop door de constatering dat zijn telefoon nog is gebruikt. „Wij hebben signalen dat degene die hem aan heeft gezet ook de pincode van de simkaart weet. Dus dat duidt er op dat het Arjen zelf is geweest”, zegt Ancilla van de Leest, een goede vriendin van Kamphuis. Ook de vervanging van de simkaart door een Duits exemplaar, hoeft niet iets opmerkelijks te zijn, denkt Van de Leest. „Door zijn werk, is het logisch dat hij meerdere kaarten heeft. En hij heeft ook een tijdje in Duitsland gewoond.”

Grote naam in cybersecurity

Kamphuis is een bekende verschijning in de internationale wereld van hackers en cybersecurity. Hij adviseert overheden, journalisten en klokkenluiderssites als Wikileaks. Zo schreef hij het meerdere keren vertaalde boek ’Information Security for Journalists’.

Zijn vermissing voedt op internet direct allerlei complottheorieën. Van de Leest: „Natuurlijk. Arjen is altijd bezig met projecten die niet iedereen altijd even welgevallig zijn. Maar de laatste tijd was hij niet met iets anders dan anders bezig.”

