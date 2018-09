Digitale overheid niet ten koste van burger

Als mensen zaken met de overheid willen regelen, krijgen ze te maken met veel verschillende digitale varianten. „Wat overheid heet, bestaat uit honderden organisaties die digitalisering niet allemaal op dezelfde manier aanpakken. Wat bij het ene bestuursorgaan standaard is, is bij een ander orgaan onmogelijk. De burger raakt daardoor het spoor bijster”, aldus de Raad van State. Helemaal als mensen moeite hebben om zichzelf te redden, is het heel moeilijk voor ze om een weg te vinden in die wirwar.

In sommige gevallen nemen de computers zelfstandig beslissingen. Ook bij die algoritmes moeten mensen duidelijk uitgelegd krijgen wat de regels zijn en waarom een bepaald besluit is genomen. Daarnaast blijven mensen nodig om te kijken of het mogelijk en nodig is om af te wijken van de regels.