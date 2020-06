Miljoenenbedrijf ’nijntje’ al 65 jaar groot succes bij peuters (en iedereen die wat ouder is)

Al 65 jaar een succes, maar nog geen grijze haar te bekennen. Voor peuters – en alle andere bewonderaars – blijft Nijntje Pluis altijd jong.

Amsterdam - Nijntje Pluis viert haar 65e verjaardag, maar gaat zeker nog niet met pensioen. Het witte knuffelkonijn met het kruismondje kan nog jaren mee, stelt Frank Padberg van Mercis, dat de rechten op het geesteskind van Dick Bruna beheert. „Nijntje is nog even relevant voor Nederland en daarbuiten als in 1955. Al drie generaties groeiden met haar op.”