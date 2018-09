’IBAN-koppeling voorkomt witwasfraude’

De aan het licht gekomen, door de ING gefaciliteerde fraudepraktijken haden bij een vaste koppeling van het banknummer naam en meer klantgegevens voorkomen of beperkt kunnen worden.

Het was de wettelijke vrijheid van de banken deze koppeling ooit los te laten ter meerdere winst van hen zelf. Het was de wetgever de politiek in Nederland die deze registratiezwakheid al lang kenden maar nooit met een wetswijziging dwingend optrad. Wat doet de politiek nu? Roepen dat het schande is.

Leg eens uit bij een van de praatprogramma’s wat daarbij het eigen belang van de politiek was om niet te handelen? Hang in het parlement eens spiegels op met een gezichtsherkenning leugendetector. Dat moet technologisch tegenwoordig kunnen.

P. Wouters, Best