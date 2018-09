Laatste poging om uitzetting Lili en Howick te voorkomen

Op het geïmproviseerde podium zijn verschillende sprekers. Zo pleitte cabaretier Vincent Bijlo voor een nieuwe wet, die ervoor zorgt dat kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn hier ook mogen blijven. Ook riep hij, evenals alle aanwezigen, de staatssecretaris op om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken. Het mantra ‘ze zijn al thuis’ wordt om de haverklap gescandeerd.

Ook doen op het podium veel mensen die in vergelijkbare situaties hebben gezeten hun verhaal en is er een muzikaal programma. Michiel de Vos, directeur van basisschool de Pijlstaart waar Lili vorig jaar in groep 8 zat, had een vergelijking bedacht: hij vergeleek de situatie van de kinderen met een kennis van hem die onlangs over de vluchtstrook reed. Dat mag niet volgens de regels, maar de politie maakte een uitzondering voor de bijzondere situatie omdat zijn vrouw die aan het bevallen was ook in de auto zat. Hij pleit voor een vergelijkbare uitzondering.

Het is overigens niet te verwachten dat het protest nog effect gaat hebben, ondanks dat er aan kamerleden van het SP, de PvdA en GroenLinks - partijen die niet in de coalitie zitten - een petitie werd aangeboden die meer dan dertigduizend werd getekend. Tot aan de hoogste instanties is er doorgeprocedeerd, en de Raad van State heeft definitief gezegd dat Howick en Lili het land uit moeten. Zaterdag moeten ze terug, en voogdij-organisatie Nidos is op dit moment in Armenië om te regelen dat opvang en een school is geregeld.