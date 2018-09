Moeder en zoon vechten voor leven na aanval giraffe

Het incident vond plaats in een wildreservaat in Zuid-Afrika, zo meldt de Daily Mail. Onderzoeker Sam Williams was onderweg naar huis toen hij moest aanzien hoe zijn vrouw en zoon aangevallen werden. Williams wist de trappende giraffe af te schrikken en redde zo de levens van zijn dierbaren.

De slachtoffers werden door een traumateam naar Johannesburg gevlogen. Daar zijn de twee opgenomen in het ziekenhuis. Hun toestand is kritiek, maar stabiel.

Men vermoedt dat de giraffe zich bedreigd voelde door de plotselinge verschijning van moeder en zoon. Om haar kalf te beschermen, viel ze het stel aan.