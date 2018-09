’Voorzichtig met jacht op sekstoerist’

Ik verbaas me erover dat organisaties als Defence for Children and Terres des Hommes op de stoel van opsporingsinstanties zijn gaan zitten. En dat (vakantie)reizigers anoniem allerlei tips kunnen doorsturen.

Ik woon in Thailand en heb ik een schitterende dochter van 11 jaar, die vaak gecomplimenteerd wordt vanwege haar oriëntaals-westerse uiterlijk. Ik ben een alleenstaande ouder, heb een bierbuik en eet vaak, net als ieder ander in Thailand, met mijn dochter in restaurants. Of we logeren in hotels onderweg.

Dit jaar heb ik tientallen keren meegemaakt dat vreemde mensen (meestal Nederlanders) mij/ons ongevraagd fotograferen, zelfs filmen. Maar ze komen ook op ons af met vragen als: ’waar komt u vandaan, waar is de moeder’ enzovoorts. Met grimmige blikken komt men ’verhaal halen’.

Telkens probeer ik mijn kind met een kwinkslag uit te leggen wat er gebeurt. Wordt er over mij wellicht een dossier aangelegd met valse aannames?

Kindermisbruik en kinderhandel moeten bestreden worden, maar niet op zo’n manier. De liaison-officer van de KLPD in Bangkok heeft vast belangrijkere zaken aan zijn hoofd dan achter dit soort (anonieme) tips aanrennen.

D.J. van Beek,

Bangkok