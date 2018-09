Denk wil meer controle op media

Öztürk deed zijn uitspraken tijdens een groot debat over media met minister Slob. Het kwam hem op felle reacties van andere Kamerleden te staan.

„Wie controleert de media?”, sprak VVD’er Yesilgöz verbaasd. „Helemaal niemand. Dat is nou juist het hele punt van vrije media.” D66’er Sneller fronste eveneens de wenkbrauwen. Volgens hem zijn er afdoende manieren om stappen te ondernemen als mensen zich door journalisten tekort gedaan voelen. „U bent toch ook deze zomer naar de rechter gegaan”, verweest hij naar een kort geding dat Denk verloor van BnnVara.

Öztürk volhardde echter in zijn overtuiging. Hij vindt dat journalisten ’slecht tegen kritiek kunnen’ en wil het over een andere boeg gooien. Hij pleit hoe dan ook voor een journalistieke eed die zou moeten worden ingevoerd, een beroepseed zoals ook artsen die afleggen. Verder ziet hij graag een ombudsman die over alle media gaat.

Het Denk-Kamerlid haalde voorts uit naar de NPO waar volgens hem te weinig journalisten met een migrantenachtergrond zitten. Dat schoot CDA’er Van der Molen in het verkeerde keelgat. „Ik zit hier toch met verbazing naar te luisteren”, zei hij en noemde het ’een hele enge manier van denken’. Volgens hem maakt de achtergrond van journalisten namelijk niks uit. „Ze doen toch op basis van feiten hun werk?”