Nederlandse bisschop vraagt kerk trouw te blijven na misbruikberichten

Bisschop De Korte (midden) roept gelovigen op trouw te blijven Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch roept gelovigen in zijn bisdom op om de kerk trouw te blijven ondanks een nieuwe stroom berichten over seksueel misbruik van minderjarigen en doofpotbeschuldigingen. De bisschop heeft daarom een brief gestuurd aan alle parochies in het bisdom. De brief zal komend weekeinde worden voorgelezen tijdens vieringen.