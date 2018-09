Grote zorgen om vermiste Amelia (14) uit Den Haag

Ze woonde in jeugdzorgkliniek De Horizon in Harreveld (Gelderland), volgens advocaat Sébas Diekstra om „haar te beschermen tegen negatieve invloeden”. Op de dag van haar verdwijning was ze met weekendverlof. Ze zou naar vrienden gaan, maar die hebben verklaard dat ze nooit is aangekomen.

Op Twitter roept de bekende advocaat mensen op informatie over en de foto van Amelia te delen.

„Kom op mensen, delen!”, schrijft Diekstra. „De 14-jarige Amelia Warcholek wordt vermist sinds zondag 26 augustus 2018 vanuit Den Haag. Haar ouders maken zich ernstige zorgen en vrezen dat zij in verkeerde handen is gevallen. Alle informatie over haar vermissing is welkom!” Zijn oproep is honderden keren op Twitter gedeeld.

Aan De Gelderlander vertelt Diekstra, die de familie bijstaat, dat er sterke aanwijzingen zijn dat het meisje bij iemand is. ,,De familie heeft op social media gezien dat Amelia in een auto zit met een vreemde volwassene.” De familie maakt zich ernstige zorgen om de tiener.