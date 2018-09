Karin won allereerste Expeditie Robinson

Net afgestudeerd en 25 lentes jong was Karin toen zij zonder enige voorbereiding meedeed aan het eerste Nederlandse seizoen van Expeditie Robinson. Want in Maleisië, waar destijds de opnames waren, was ze alweer iets dichter bij haar droombestemming Australië. "Daarmee had ik mijn vliegticket al voor de helft bij elkaar gesprokkeld", vertelt Karin lachend.

LEES OOK OP VROUW.NL: IVF tot 50 jaar moet kunnen!

De bus

"Ik was net klaar met de Hotelschool en wilde graag het buitenland ontdekken. Mijn moeder zag een oproep in De Telegraaf voor het televisieprogramma De Bus en dat leek haar wel iets voor mij. Met zin in een nieuwe uitdaging meldde ik me spontaan aan, maar ik werd het niet. Niet veel later werd ik gebeld door de redactie van Expeditie Robinson met de vraag of dit dan misschien iets voor mij was."

"Hoewel ik al vaker met mijn backpack op reis was gegaan, ben ik totaal geen survival type. Ik had bijvoorbeeld nog nooit een knoop gelegd en kon niet eens een vuurtje maken. Maar ik twijfelde geen seconde en koos voor het avontuur. Door te kijken hoe anderen op het eiland alles deden, redde ik mij binnen een paar dagen net zo goed."

Witte tanden

"De eerste vier dagen vond ik het zwaarst. De honger slaat dan in als een bom en je lichaam is dat gewoon niet gewend. Je bent in je hoofd continu met eten bezig en daardoor slaat ook de onzekerheid toe. Terwijl er vrijwel niets anders te eten was dan kokosnoten, bleek ik een kokosnotenallergie te hebben. Maar ook het onweer, het ongedierte en de moeheid waren heftig."

"Douchen was zeg maar mijn kleinste zorg. Op het eiland ben je juist aan het overleven. Daarnaast is puur en natuurlijk eten heel goed voor je haar en je huid. Je krijgt er witte tanden van en harde nagels."

Naast aan haar doorzettingsvermogen dankt Karin haar winst ook aan het feit dat ze goed in de groep lag. "Je moet jezelf niet ineens als een leider naar de voorgrond duwen. Een leider wordt vanzelf door een groep gevormd, dit moet spontaan gebeuren."

"Ook raakten veel andere kandidaten snel geïrriteerd door de moeheid en honger, maar daar had ik gelukkig geen last van. Ik was juist vaak tussen mensen aan het bemiddelen. Hierdoor lig je al snel goed in de groep en is de kans kleiner dat je wordt weggestemd tijdens de beruchte Eilandraad."

De gouden tip

Voor de nieuwe kandidaten heb ik nog de gouden tip om dicht bij jezelf te blijven. Elk moment van de dag kan er anders uit zien, dus probeer je niet snel uit het veld te laten slaan. Iedere minuut kan er ineens iemand anders neervallen, dus geef niet te snel op."

"Zelf ben ik geen opvallende fysieke kracht, maar als je als kandidaat wel sterk of stevig gebouwd bent moet je niet te hoog van de toren blazen. Want dan ben je erg imponerend en daardoor kun je er al snel uit liggen."

LEES OOK OP VROUW.NL: Open brief aan billenknijpers

Terwijl haar Robinson-avontuur inmiddels alweer 18 jaar geleden was, is Karin het zeker niet vergeten. "De deelname heeft mij als persoon gevormd. Vooral de eerste jaren erna heb ik er nog vaak aan teruggedacht. Ik keek toen niet meer zo erg op tegen andere mensen. Heeft iemand een grote mond? Dan denk ik: 'Bewijs je maar eerst!'"

"Mijn reis naar Australië heb ik trouwens helaas nog steeds niet gemaakt. Doordat ik de finale heb bereikt, heb ik 47 dagen op het eiland gezeten. Wat overigens langer is dan de vier weken van het huidige seizoen... Daarna moest ik helaas meteen terug naar Nederland voor mijn vervolgopleiding. Australië staat nog steeds hoog op mijn lijstje..."

LEES OOK OP VROUW.NL: Hoe zit het nu echt met de speen?

Ook dit seizoen gaat Karin waarschijnlijk alle afleveringen van Expeditie Robinson volgen. "Ik kijk het programma nog steeds en herken ook echt alle emoties. Alleen het tweede seizoen heb ik niet gekeken, daar werd ik toen te emotioneel van."

"Het is heel makkelijk om vanaf de bank met een zak chips en een colaatje te oordelen, want jij hebt op dat moment geen honger. Maar op het eiland heeft iedereen dat wel en gedraagt zich daardoor toch net even anders."

LEES OOK OP VROUW.NL: Peggy-Sue was verslaafd