Transitieprofessor Jan Rotmans krijgt eigen huis niet gasvrij

Ondanks torenhoge investeringen die Rotmans al heeft gedaan in zijn oude huis om het bijvoorbeeld beter te isoleren, lukt het hem niet de klimaatgevaarlijke gaskraan dicht te draaien. „Ik heb er al voor honderdduizend euro aan verspijkerd. De beste experts van Nederland zijn langs geweest. Maar ik krijg mijn woning niet aardgasvrij”, aldus Rotmans.

Hele wijken van het aardgas af

De situatie is opmerkelijk omdat de professor van de Erasmus universiteit juist als adviseur betrokken is bij experimenten om hele wijken van het aardgas te krijgen. Hij steekt zijn tijd en energie al jaren in het tot stand brengen van een energietransitie in Nederland, om zo alle fossiele brandstoffen uit te faseren.

"Dat GroenLinks-fractie juist daar wil beginnen met het aardgasvrij maken van de stad is absurd"

Kevin Kreuger, Amsterdamse FvD-raadslid, kijkt niet op van Rotmans’ getuigenis. „Dit is precies dezelfde situatie die geldt voor de hele Amsterdamse grachtengordel. Het zijn historische panden die met geen mogelijkheid geschikt zijn te maken voor een warmtepomp. Dat de GroenLinks-fractie juist daar wil beginnen met het aardgasvrij maken van de stad is absurd. Als je het al zou willen, moet je die oude huizen als laatste aanpakken.”

Boerderij Ed Nijpels

Dat uitgerekend Rotmans voor een gerieflijk warm huis voorlopig is aangewezen op aardgas doet een beetje denken aan de boerderij van klimaatcoryfee Ed Nijpels. Toen de voorzitter van de klimaattafels – bekend om uitspraken als ’energiebesparen is een feest voor de portemonnee’ - zijn Friese woonstulp te koop zette, bleek dat het monumentale optrekje energielabel G droeg: het label voor de slechtst mogelijke isolatie.