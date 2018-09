’Verdwaalde’ beer houdt gemoederen in Canadese hoofdstad bezig

De politie heeft gemeld dat de beer kennelijk kalm in een boom zit. Dankzij de politieafzettingen is er geen acuut gevaar meer voor de omgeving. Het dier zal worden verdoofd en uit het centrum van Ottawa gehaald worden.

Het is onbekend waar de beer vandaan komt. In de wouden in de regio leven veel zwarte beren die rondtrekken om vooral plantaardig voedsel te zoeken, ook in bewoonde gebieden. Maar een beer midden in de hoofdstad is uitzonderlijk.