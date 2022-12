Kaag over ’sorry-trip’ slavernijverleden: ’We zullen niet alles overnemen van eisenpakket’

Met bloedspoed vliegt vicepremier Kaag (Financiën) donderdag naar Suriname om de plooien glad te strijken voor ’een betekenisvol moment’ met betrekking tot het slavernijverleden. Eerst leidde ze dinsdag nog een Catshuissessie om de sorry-reis te redden. Na afloop wilde ze weinig zeggen. „We zullen niet alles overnemen”, zegt ze over de adviezen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. „Maar we zullen echt werk maken van heel veel elementen in die adviezen.” Op de vraag of ze als vice-premier niet eerder naar Suriname had moeten afreizen, reageert Kaag: „Ik ben blij dat ze op korte termijn tijd vrij hebben kunnen maken in hun agenda. Deze reis is een laatste aanpassing van de gespreksschema’s.”

Op het Catshuis waren ook ministers Weerwind (Rechtsbescherming), Kuipers (Volksgezondheid), Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) aanwezig. Vicepremier Kaag noemde het ’eervol’ om ’te mogen luisteren’ naar de aanwezige belangenorganisaties. Kaag: „Ik denk dat de sfeer en ook de zoektocht in het gesprek, is er een om juist verbinding te creëren, en dan kan je totaal verschillende inzichten hebben, ook natuurlijk onder de gesprekspartners onder elkaar, maar dat is juist zo belangrijk, dat dat ook daar besproken kan worden.”

Verschillende belangenorganisaties hebben wensen ingediend die flink in de papieren lopen. Voorzitter Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) vindt zelfs dat de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden gepaard moeten gaan met een reparatieprogramma van miljarden euro’s.

’Betekenisvol moment’

De Tweede Kamer gaat pas na 19 december in debat over het slavernijverleden van Nederland en de mogelijke excuses van het kabinet hierover. Op die dag zal premier Mark Rutte namens de regering een reactie geven op het rapport van de dialooggroep slavernijverleden. Rutte zelf spreekt van een ’betekenisvol moment’ op die dag.

Vanuit de Tweede Kamer klinkt kritiek op alle wensen die op tafel worden gelegd. „Dit excuusproces neemt steeds extremere vormen aan”, vindt VVD-Kamerlid Van Strien. „En die ’herstelbetalingen’ en andere bizarre eisen? Daarvan kan wat de VVD betreft sowieso geen sprake zijn.”

Heerma

Ook CDA-fractieleider Heerma zegt ’geen voorstander te zijn van herstelbetalingen’. „Het past niet om allerlei eisen, die heel ver gaan, te stellen bij iets wat zorgvuldigheid vereist.” De christendemocraat wil dan ook dat dat het kabinet daar niet mee instemt.

Rechtszaak

Vijf Surinaamse organisaties kondigden eerder ook een rechtszaak aan waarin ze eisen dat de datum van 19 december van tafel gaat. Die rechtszaak gaat -ondanks het Catshuisgesprek- door, zegt advocaat Breeveld. Ook oud-wethouder van Amsterdam Hannah Belliot (PvdA) was dinsdagavond bij het gesprek aanwezig. Ook zij geeft aan dat de rechtszaak die haar stichting heeft aangespannen doorgaat. Ze vindt dat het kabinet zichzelf ’klein’ moet maken en moet ’erkennen dat er op een niet-democatische en niet-zorgvuldige manier op dit heel gevoelige onderwerp is gereageerd’. Ze vindt dat de excuses beter op 1 juli 2023 kunnen worden aangeboden. Op die dag is het 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat dit ook in de praktijk ten einde kwam.