Advocaat: Holleeder geen opdrachtgever moord Endstra

Dat betoogde de verdediging van Holleeder donderdag tijdens een uren durende poging om de rechtbank zover te krijgen wegens gebrek aan bewijs Holleeders voorlopige hechtenis op te heffen voor de moord op Willem Endstra.

Hard bewijs ontbreekt

Holleeder is weliswaar eerder veroordeeld voor afpersing van de vastgoedbaron, maar dat wil niet automatisch zeggen dat hij ook opdracht gaf de man te doden, aldus advocaat Sander Janssen. Hij beschuldigde het Openbaar Ministerie ervan meerdere zachte aanwijzingen uit allerlei hoeken en gaten te trekken, om dat aan elkaar te smeden tot een bewijs. Maar hard bewijs dat Holleeder achter de moord op Endstra zit is er niet, zegt Janssen. Deze hele „old schoolstrafzaak” is volgens Janssen gebaseerd op verklaringen van getuigen. „En we weten allemaal dat verklaringen van getuigen na zoveel jaar geen objectief vaststelbare gegevens zijn, zoals technisch bewijs dat wel is. Van de getuigen is bovendien niet altijd duidelijk is of ze zelf belangen hebben bij hun verklaringen.”

Volgens Janssen waren er meerdere criminelen die een motief hadden om Endstra te doden. „Het beeld dat hij een normale vastgoedhandelaar was die door de afpersing van Holleeder in de problemen kwam, klopt niet.”

Mislukte moordaanslag

Al die criminelen parkeerden hun geld bij Endstra, maar vervolgens weigerde hij om het terug te geven. De aanslag op xtc-handelaar Ronald van Essen in december 1999 was „een kantelpunt in de geschiedenis”, zegt Janssen. Van Essen was de eerste crimineel die zijn bij Endstra geïnvesteerde 30 miljoen gulden terug wilde hebben, maar het niet kreeg. Hij kreeg wel een kogel in z’n hoofd. Van Essen overleefde de aanslag en is er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat Endstra de opdracht gaf om hem te doden.

Volgens Janssen sloeg na die mislukte moordaanslag bij meer criminelen de twijfel toe over de vraag of hun geld wel in goede handen was bij Endstra. Die twijfel groeide toen de broers Rob en Erik Driesen in mei 2001 werden doodgeschoten door vechtsporter Ron Niqvist, die volgens Janssen daarna ook Endstra had willen vermoorden. Niqvist zou 25 miljoen gulden bij Endstra hebben geparkeerd.

Janssen: „Weer dodelijk geweld nadat iemand zijn geld terug wilde hebben. De onrust in het criminele circuit nam toe. Het onderstreept opnieuw de positie die Endstra in het milieu had. Hij was geen bonafide vastgoedhandelaar. Hij zat in de onderwereld.”

’Beschuldigende vinger’

Nadat John Mieremet in een interview in De Telegraaf de bankier van de onderwereld werd genoemd, trokken zakenrelaties en banken hun handen van hem af. Vier maanden later stortte Endstra zijn hart uit bij de Criminele Inlichtingen Eenheid, en wees met de beschuldigende vinger naar Holleeder. Ten onrechte zegt Janssen. „Hij had de kant van Mieremet gekozen, die ook geld van hem tegoed had.”

Volgens de advocaat is er ook op geen enkele manier een link aan te tonen tussen Willem Holleeder, en de drie Turkse verdachten die momenteel in hoger beroep terechtstaan voor het daadwerkelijk doodschieten van Endstra.

Als de rechtbank het verzoek van de verdediging honoreert, betekent dat niet dat Holleeder vrijkomt. Hij zit voor meer moorden in hechtenis. Een soortgelijk verzoek over de moord op Cor van Hout, werd eerder afgewezen.

Het Openbaar Ministerie reageert volgende week donderdag. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtbank beslist. Het proces gaat vrijdag verder.