Weinig interesse slavernijmonument in Den Haag

Dat meldt Omroep West. Het stadsbestuur laat na aanleiding van vragen van het PvdA weten dat er diverse keren overleggen hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de Afro-gemeenschappen in Den Haag over een mogelijk monument. „In tegenstelling tot Amsterdam en Rotterdam bleek de interesse voor het oprichten van een slavernijmonument, met name onder de Afro-Amerikaanse gemeenschap, niet groot te zijn”, schrijft het bestuur.

Het Haagse PvdA-raadslid Mikal Tseggai had vragen gesteld aan het stadsbestuur. ’Zou het niet mooi zijn als juist Den Haag, de stad van Vrede en Recht, zich hard zou maken voor een officiele herdenking’, vertelde ze eerder aan Den Haag FM. Ook wilde ze kijken of er een Haags slavernijmonument in Den Haag kan komen.