Zeven maanden geëist tegen kroongetuige Nabil

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Tegen de kroongetuige in het onderzoek naar de zogeheten Mocro-oorlog, Nabil B., is in hoger beroep zeven maanden cel geëist wegens wapenbezit. B. droeg de wapens bij zich toen hij in januari vorig jaar werd opgepakt. De zaak werd donderdag voornamelijk achter gesloten deuren behandeld.