Kremlin ontkent rol in aanslag Skripal

Rusland heeft van meet af aan gesteld dat het geen enkel belang heeft bij het vergiftigen van de voormalige Russische dubbelspion die al acht jaar in Zuid-Engeland woonde. De regering van de Britse premier Theresa May heeft het Kremlin van betrokkenheid beschuldigd.

Eerder deze week bestempelde May het Kremlin als opdrachtgever. Dat was toen onderzoekers de foto’s van twee hoofdverdachten presteerden. Dat zijn volgens de Britse politie twee agenten van de Russische militaire inlichtingendienst. Rusland is bereid te helpen zoeken naar de twee als Londen daar een formeel verzoek toe doet.