Pompeo en Pence: niet bron omstreden Trump-brief

In The New York Times verscheen woensdag een stuk waarin ’een topfiguur in het Witte Huis’ vertelt dat president Trump er door medewerkers stelselmatig „wordt tegengewerkt om het land tegen zijn grillen en slechtste invallen te beschermen.”

Pompeo zei op bezoek in India dat hij het een triest artikel vindt en er niet de bron van is: „Het is niet van mij.” Een woordvoerder van Pence zei dat die niet de mysterieuze verteller is en dat „wij boven dergelijke amateuristische handelingen staan.”

Trump zei dat de bron, als die echt bestaat, hoogverraad pleegt. Hij twitterde ook dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un steun heeft uitgesproken aan Trump en dat hij daar dankbaar voor is.

Volgens Trump wordt hij niet tegengewerkt door zijn entourage, maar door ’The Deep State’ en door links. De ’Deep State’ behelst een veronderstelde samenzwerende bestuurlijke elite binnen de Amerikaanse overheidsinstellingen. Die zou het beleid bepalen ongeacht wie er aan de macht komt met verkiezingen.

