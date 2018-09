Uitslag Stelling: Bestuur ING moet bloeden

Door falend toezicht op verdachte transacties konden criminelen bij ING jarenlang voor miljoenen euro’s witwassen. Ronduit schandalig, vinden de respondenten. „En dan voor de schijn per dag drie cases wél laten onderzoeken. De gehele top en middenmanagement moeten worden betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek en als er koppen moeten rollen, het zij zo.”

Slechts een schamele 9 procent vindt het aanblijven van topman Hamers geen probleem. „Hij is de ceo van een succesvolle bank die een heel grote transformatie heeft doorgemaakt. Opstappen zal de situatie niet verbeteren.” Een ander noemt Hamers ’een top bankier waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen’.

De ceo zegt aan te blijven ’om op te kunnen treden’, maar de meesten vrezen dat er weinig bij de bank zal veranderen. „Bankiers leren hier niets van, het gaat alleen om winst en hun bonus.” Een enkeling vindt dat Hamers genoeg het boetekleed heeft aangetrokken en denkt dat het na deze waarschuwing wel beter zal gaan. „ING wil hiermee niet nog een keer in de fout gaan.”

De bank kocht de zaak af met een schikking van 775 miljoen euro, de meeste respondenten vinden strafrechtelijke vervolging in dit geval beter op zijn plaats. Iemand zegt: „Een kleine heler die 50.000 euro witwast wordt vervolgd, komt voor de rechter, heeft geen kans op afkoop via een schikking, maar krijgt straf en een strafblad. Hoe anders is dat nu.” Een ander: „Ze hadden als straf beter de rente kunnen verhogen voor hun klanten.”

Een minderheid ziet wel voordelen in een schikking: „Afkopen geeft geld in de schatkist in plaats van een duur proces dat alleen maar geld kost.”

De meesten echter merken op dat die 775 miljoen wel door de rekeninghouders opgebracht zal moeten worden. „De gewone klant wordt uiteindelijk de dupe en zal de opgelegde boete moeten ’gladstrijken’. Ondertussen gaat het graai-en bonuscultuurtje in de top gewoon door. Tijd voor de raad van commissarissen om dit laatste een halt toe te roepen.”

De bestuurders hebben naast de schikking toegezegd dit jaar af te zien van hun bonus, maar dat vindt ruim 90 procent niets voorstellen. „Dank je de koekoek met het salaris waar zij elke maand mee naar huis gaan! Die bonus kunnen zij wel missen!”

De witwaskwestie is voor 15 procent reden om zijn rekening(en) bij de ING op te zeggen, 10 procent stapte al eerder over naar een andere bank, o.a. vanwege de in het voorjaar voorgestelde ’exorbitante’ salarisverhoging voor Hamers. Ruim een kwart echter zegt klant te blijven bij de bank. „Het lijkt nergens op wat ING heeft gedaan, maar ik blijf wel klant omdat overstappen te veel rompslomp geeft en tevens denk ik dat alle banken boter op hun hoofd hebben”, licht iemand toe.

Het schandaal doet het vertrouwen in banken, toch al niet groot, geen goed. „Vroeger had de bank een betrouwbaar aanzien. Dat imago hebben ze al reeds lang verloren. Wij worden gedwongen om onze betalingen via de bank te doen; wij zijn dus overgeleverd aan de witteboordencriminelen.”