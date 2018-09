Druk op kabinet groeit vanwege ING

De CDA-bewindsman bespreekt dan met Hans Wijers, de president-commissaris van de bank, hoe het kon gebeuren dat de ING betrokken raakte bij witwaspraktijken. Dat gebeurde op zulke grote schaal dat er nu een schikking is getroffen met justitie van maar liefst 775 miljoen euro.

Kamerleden sturen er op aan dat ook verantwoordelijke medewerkers gaan voelen dat zij fout zaten. Bankiers worden niet persoonlijk vervolgd, wel heeft ING intern ’straffen’ uitgedeeld. Zo worden bepaalde bonussen bijvoorbeeld niet uitgekeerd.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde is een van de Kamerleden die dat veel te mager vinden. „Het kan niet zonder gevolgen blijven”, zegt hij over personele consequenties voor bankiers.

Aandringen op ontslag

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de minister vanmiddag bij Wijers duidelijk moet aandringen op het ontslaan van verantwoordelijken. „Hij zou duidelijk stelling in moeten nemen en zeggen: ’er moeten wel personele consequenties zijn’.” VVD en PvdA willen nóg liever dat verantwoordelijken toch strafrechtelijk vervolgd worden, ondanks dat het OM daar geen been in ziet, maar ontslagen zouden er dus in elk geval moeten vallen.

Ook het CDA hint op de noodzaak tot personele consequenties. „Het is merkwaardig dat dat tot op heden niemand verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor dit debacle”, zei Kamerlid Erik Ronnes vanochtend in De Telegraaf. De SP heeft zelfs een speciale notitie ingediend om te voorkomen dat medewerkers in de toekomst de dans kunnen ontspringen in het strafrecht.

Braaf

In het gesprek met Wijers heeft minister Hoekstra de kans om te laten zien dat het kabinet heus wel streng kan zijn tegen grote bedrijven. In de discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is het beeld ontstaan dat Rutte III braaf de wensen volgt van multinationals. In de top van het kabinet wordt erkend dat het nodig is om dat beeld te kenteren.

Het is nog de vraag of Hoekstra die kans pakt. Hij sprak gisteren al met De Nederlandsche Bank over het toezicht op ING. Voorafgaand aan zijn gesprek met Wijers zegt de CDA-bewinsdman: „Ik wil uitleg over wat er is gebeurd en welke maatregelen de bank gaat nemen.” Hij zegt de zaak hoog op te nemen. „Het is zeer ernstig dat de commercie het zo duidelijk heeft gewonnen van de compliance, de regelgeving, zo zeer dat er ook strafrechtelijke feiten zijn erkend.” Op de vraag of er personele consequenties moeten volgen, wilde hij aan het begin van de middag nog niks zeggen.

Ontslagen

ING is een private onderneming en dus gaat de minister strikt genomen niet over wat daar intern gebeurt. Maar als de minister op zijn strepen gaat staan en het signaal afgeeft dat er bijvoorbeeld ontslagen moeten vallen, zal dat bij de oranje bank zeker aankomen.