Jos Brech is in Nederland

Eerder op de dag werd hij opgehaald bij de gevangenis Quatre Camins, ten noorden van Barcelona, waarna hij naar luchthaven El-Prat werd gebracht. Daar werd hij gereedgemaakt om, geflankeerd door rechercheurs, de terugreis naar Nederland te aanvaarden.

Ook voor de familie van het destijds 11-jarige jongetje uit Heibloem – in 1998 om het leven gebracht op de Brunssummerheide – is het een spannende dag, nu de verdachte die ruim anderhalve week geleden werd opgepakt nabij het Spaanse dorp Castellterçol vandaag weer voet op Nederlandse bodem zette.

,,We volgen het uiteraard”, zei Peter R. de Vries eerder vandaag. Ze zijn niet afgereisd naar de luchthaven. ,,We volgen het in een privé-setting.”

Brech is ruim een half jaar, zo wordt vermoed, op de vlucht geweest. Nadat hij een lange wandeltocht door moeilijk begaanbaar gebied in de Vogezen maakte, werd er na enige tijd geen spoor meer van hem gevonden. Bezorgde vrienden gaven hem als vermist op, waarna ze een zoektocht organiseerden.

Die werd geïntensiveerd door justitie nadat duidelijk werd dat er een match was gevonden tussen het dna van Brech, verkregen van een jas die was aangeleverd in verband met zijn vermissing, en het celmateriaal dat bij Nicky Verstappen was aangetroffen.

