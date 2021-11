Zie ginds komt de stoomboot: de Sint is weer in het land

De Sint en zijn pieten in Scheveningen. Ⓒ VR Press

Amsterdam - Zaterdag was het dan eindelijk zo ver: de Sint en zijn pieten arriveerden weer in Nederland. En dat hebben de kinderen geweten: in Apeldoorn, Vlaardingen, Gouda, Tuindorp en ook bijvoorbeeld in Kampen kon men een glimp van de Goedheiligman opvangen.