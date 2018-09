Cameratoezicht in meer slachthuizen

De beelden van de camera’s worden gedeeld met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De proef is nog altijd vrijwillig. Inspecteurs zijn in slachterijen al altijd paraat, maar door de camera’s krijgen de controleurs extra ogen.

De Tweede Kamer wil naar aanleiding van gruwelijke misstanden in België in alle slachthuizen cameratoezicht. Een proef in nog gaande, maar Schouten wil op basis van wat ze nu al weet uitbreiden. Ze sluit een wettelijke verplichting niet uit.

De CU-bewindsvrouw heeft bedrijven in een Kamerdebat over misstanden in Nederlandse slachterijen opgeroepen om mee te doen aan de proef. Dat blijft voorlopig vrijwillig.

„Op het moment dat je niets te verbergen zou ik tegen die bedrijven willen zeggen doe mee, dan kun je laten zien dat er niets mis is”, zegt Schouten. „De sector heeft in de media laten weten dat er vaak al camera’s zijn. Dan lijkt me het een kleine moeite om het beschikbaar te stellen aan de NVWA.”

De minister heeft eerder al aangekondigd dat de boetes voor foute slachthuizen moeten worden verhoogd. Ook wil ze bedrijven sneller kunnen laten sluiten. Wanneer de strenge regels komen is nog niet duidelijk. Schouten: „Het kost tijd om het juridisch uit te zoeken.”

