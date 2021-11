Scholier (15) gooit ruiten in en smijt flessen met chemische stof door scheikundelokaal: meerdere gewonden

Het incident vond plaats op het Lyceum Schravenlant aan de Hugo de Grootstraat in Schiedam. Waarom de jongen zo boos werd, is nog onduidelijk. Maar de situatie liep zo erg uit de hand, dat docenten de tierende leerling moesten opsluiten in het lokaal op de tweede verdieping.

Chemische stof

Buiten hebben docenten de hulpdiensten ingelicht, die massaal uitrukten voor de jongen. ,,De wijkagent wist via het vernielde raam contact met hem te krijgen’’, schrijft de politie op Facebook. ,,Hij kalmeerde dusdanig dat hij zelf het lokaal uitliep en rustig kon worden aangehouden.’’ De 15-jarige wordt verdacht van vernieling en mishandeling.

Drie personen zijn lichtgewond geraakt. Twee leerlingen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze chemische stof in hun ogen hebben gekregen. Het slachtoffer met de hoofdwond is door de ambulance ter plaatse behandeld. Ook raakte iemand buiten het schoolgebouw onwel, ’mogelijk door alle consternatie’.

,,Het incident heeft logischerwijs een grote impact op de docenten en leerlingen die aanwezig waren op de school. Vanuit de school, de gemeente en de veiligheidsregio wordt goede nazorg voorbereid’’, aldus de politie.