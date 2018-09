Westerse steun voor Londen in zaak-Skripal

Sergej Skripal en dochter Joelia Skripal. Ⓒ DE TELEGRAAF

LONDEN - Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS hebben in een gezamenlijke verklaring gezegd dat de aanslag in maart in Engeland op de Russische ex-agent Skripal „vrijwel zeker is gebeurd met toestemming van een hoog niveau.” Dit heeft de Britse premier Theresa May laten weten, meldden Britse media.