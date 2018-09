Geheime dienst houdt Duitse AfD in smiezen

De AfD demonstreerde zaterdag tegen vermeend geweld door vreemdelingen. Ⓒ Getty Images

Berlijn - Voor het afluisteren en bespioneren van een politieke partij bestaan vanwege de Duitse historie talrijke bezwaren. Maar donderdag besloot de geheime dienst in Thüringen om de sterk gegroeide ’Alternative für Deutschland’, inmiddels in de peilingen de tweede partij van het land, vanwege ’gevaar voor de democratie’ in de smiezen te houden.