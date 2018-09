Trump liet foto inauguratie bewerken

De Amerikaanse krant kreeg die informatie met behulp van de wet ’Freedom of Information Act’, wat we in Nederland een WOB-verzoek zouden noemen.

De fotograaf van de overheid moest de foto’s bewerken, zodat de lege plekken in het publiek tijdens de inauguratie, niet te zien waren. Door slim bij te snijden, leek het alsof er ontzettend veel mensen voor Trump waren afgereisd.

Trump zou hiermee willen doen lijken dat het bij hem drukker was dan bij de inauguratie van Barack Obama in 2009. Woordvoerder Sean Spicer kwam destijds met een stevige verklaring, waarin hij de media verweet een minder grote opkomst te tonen.

Spicer zei toen dat de media de beelden op een dusdanige manier hadden samengesteld of bewerkt dat het publiek werd geminimaliseerd. Volgens hem was het gebied voor het Capitool wel vol, al kwam hij niet met een exact getal van het aantal toeschouwers.

Bij de inauguratie van Obama waren volgens de gemeente zo’n 1,8 miljoen mensen in Washington op de been. Cijfers over die van Trump ontbreken, al liet hij destijds zelf weten dat het er vanaf het podium uitzag als „miljoen, anderhalf miljoen mensen.”

