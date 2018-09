Oekraïneverdrag in september van kracht

De Nederlandse Eerste Kamer keurde het verdrag eind mei goed, waarmee Nederland het verdrag als laatste EU-land kon ratificeren. De EU doorliep dinsdag de laatste stap van de ratificatieprocedure.

De in 2014 getekende overeenkomst wordt definitief bezegeld op de EU-Oekraïne-top, woensdag en donderdag in Kiev. ,,Het bevordert verdieping van de politieke en economische banden en het respect voor gemeenschappelijke waarden'', stelt de EU in een verklaring.

Bezwaren

Aan de bezwaren van de nee-stemmers is volgens het kabinet tegemoetgekomen in een verdragsbijlage, waarin staat dat het verdrag geen recht geeft op EU-lidmaatschap en EU-landen niet verplicht tot extra veiligheidsgaranties of financiële bijdragen. De EU-leiders gingen daar afgelopen december mee akkoord.

Veel onderdelen van het verdrag zijn al voorlopig van kracht sinds september 2014, en het vrijhandelsdeel sinds januari vorig jaar. Vanaf september wordt ook de samenwerking op het gebied van onder meer veiligheid, justitie, migratie, belastingen, onderwijs versterkt.