Beruchte kunstdief Nils M. blijft vastzitten, ook tweede verdachte in beeld

In Laren werd in maart 2020 het schilderij ’Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh gestolen. Vijf maanden later werd het doek ’Twee lachende jongens’ van Frans Hals weggenomen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Dit werk uit 1626 of 1627 is al twee keer eerder geroofd. Beide kunstwerken zijn miljoenen euro’s waard.

M. heeft beide diefstallen met een of meer anderen gepleegd, zo vermoedt het OM. De officier van justitie meldde dat in het onderzoek sporen van een tweede man, een mogelijk tweede verdachte dus, gevonden zijn. Deze persoon moet nog verhoord worden.

Glas in schoenzolen

In de schoenzolen van M. zit glas dat nog wordt vergeleken met het gebroken glas bij de inbraak in het Singer Museum. Het OM verwacht dat het forensisch onderzoek binnen een maand is afgerond. Nils M. werd in april in Baarn aangehouden. Bij zijn aanhouding werden een pistool en ruim 10.000 mdma-pillen gevonden. De schilderijen werden daar niet aangetroffen.

De verdachte verscheen dinsdag niet op de zitting. Het OM wil de zaak in september inhoudelijk behandelen. De advocaat van M. kon nog niet zeggen of hij dan tegenover de rechters een verklaring gaat afleggen.