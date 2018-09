Huisgenoot Jawed S.: ’Ik wist meteen: dit is foute boel’

Het huis in het Duitse Ingelheim waar Jawed S. woonde. Ⓒ De Telegraaf

Ingelheim - De Duitse inlichtingendienst houdt vol dat er niet genoeg aanwijzingen waren om aanslagpleger Jawed S. in de gaten te houden, maar een huisgenoot in het Duitse Ingelheim denkt daar heel anders over. „Ik wist meteen: dit is foute boel.”