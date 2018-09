Toen Wilders zijn cartoonwedstrijd afblies, was ik opgelucht. Hij liet een groter belang voorgaan: de veiligheid van landgenoten. Verstandig. Maar de opluchting ging knagen. Van veiligheid is geen sprake; terroristisch geweld hangt niet van Wilders af. Wie daarentegen meent dat zijn provocatie met religiesatire de oorzaak van geweld is, mag zich ambassadeur van islamistisch geweld noemen.