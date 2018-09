Leeuwenpoep moet herten verjagen bij spoor Zandvoort

Initiatiefnemer Willem van der Sloot is dagelijks bezig om herten van het spoor te jagen en hoopt nu met de poep succes te boeken: „Het stinkt echt vreselijk”, zegt hij tegen NH Nieuws.

Of het werkt, is volgens Van der Sloot nog de vraag. Wetenschappers beweren dat de herten instinctief schrikken als ze roofdieren ruiken.

Willem van der Sloot is de afgelopen weken druk bezig geweest om ’s ochtends in de vroegte de herten te verjagen, maar nu het langer donker blijft in de ochtenden is dat te gevaarlijk geworden.

ProRail blij met initiatief

Tegen de camera van de regionale omroep zegt een woordvoerder van ProRail zeer enthousiast te zijn over het initiatief van de dierenliefhebber: „Als er geen herten meer op het spoor zijn, hoeft de machinist ook niet te toeteren in alle vroegte. Daar zullen de omwonenden ongetwijfeld ook heel blij mee zijn.”

Waar de poep vandaan komt wil Willem niet onthullen. Volgens NH Nieuws is Artis in ieder geval leverancier.