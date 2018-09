Keizer zonder kleren

Tegenover een publiek van sheriffs gaat de Amerikaanse president Donald Trump tekeer tegen een anonieme broef die de New York Times publiceerde over hem en zijn stafmedewerkers. Ⓒ AFP

WASHINGTON - „Laf”, zo noemt president Trump het anonieme opiniestuk in de New York Times. Een ’hooggeplaatste medewerker in Trumps regering’ beschreef daarin hoe er in het Witte Huis een verzetsbeweging is ontstaan die de president dwarsboomt.