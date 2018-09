Mysterieuze Q voedt complot

David Reinert, aanhanger van Trump en gelet op zijn uitdossing ook Q-fan, tijdens een bijeenkomst waarop de president spreekt. Ⓒ foto AFP

Washington - De anonieme brief van een hooggeplaatste medewerker van de Trump-regering in de New York Times is voor president Trump de bevestiging dat er een complot tegen hem wordt gesmeed. Trump speelt al geruime tijd zelf ook de hoofdrol in een populaire complottheorie die draait om de geheime berichten van ene ‘Q’.