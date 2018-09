Presidentskandidaat Brazilië neergestoken

Jair Bolsonaro. Ⓒ AFP

BRASILIA - De Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro is neergestoken. Dat gebeurde volgens lokale media tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Minas Gerais. Bolsonaro is met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis waar hij is geopereerd. Zijn situatie is stabiel.