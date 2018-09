Weer passagiers onwel op vluchten naar VS

In totaal zouden twaalf mensen kampen met griepachtige symptomen. Zij bevonden zich aan boord van de twee vluchten van American Airlines vanuit Parijs en München. Gezondheidsdienst CDC is geïnformeerd over het incident.

In New York deed zich woensdag een vergelijkbaar incident voor. Daar plaatsten de autoriteiten uit voorzorg een vliegtuig van Emirates onder quarantaine. Er bleken negentien mensen ziek te zijn.