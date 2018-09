Gezond en gelukkig oud worden kost moeite

Zwemmen, fietsen, hardlopen: de 67-jarige Trijnie Roozendaal draait er haar hand niet voor om. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Oostzaan - Na 2017 geboren? Reken er dan maar op dat de taart met 80 kaarsjes met gemak kan worden uitgeblazen. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat de levensverwachting elk jaar groeit. Maar gezond en gelukkig oud worden is een kunst. „De genen bepalen slechts 25 procent van de levensverwachting. De rest hebben we zelf in de hand”, zegt klinisch geriater Francesco Mattace Raso.