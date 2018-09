Man gaat langer mee

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Nederlandse mannen worden steeds ouder. Hun levensverwachting steeg vorig jaar naar 80,1 jaar, in 1990 was dat nog 73,8. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekendmaakt. De levensverwachting van Nederlandse mannen blijft daarmee één van de hoogste in de EU.