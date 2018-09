Sleepbotenballet en springend vaartuig

Het thema dit jaar is ’Energize!’ De haven van Rotterdam wil als een van de grootste havens ter wereld een voortrekkersrol vervullen in de energietransitie.

Speciaal daarvoor is het voor het eerst mogelijk om tijdens de havendagen elf rondvaarten met een sloep te maken om plastic uit het water te vissen. De boot zelf is gemaakt van gerecycled plastic en het project heet Plastic Whale. Van het opgeviste plastic wordt weer een nieuwe sloep gemaakt.

Manoeuvreren

Naast het duurzame karakter staan bijzondere schepen centraal tijdens de Wereldhavendagen. Gisteren al kwamen veel fraaie boten binnen in de Rotterdamse haven, zoals de Olympic Electra, een tachtig meter lang schip dat wordt ingezet voor de bevoorrading van offshore windmolenparken. Voor de schipper was het even manoeuvreren, want het enorme schip ligt in de Rijnhaven en het was passen en meten om door de doorgang van de Rijnhavenbrug te komen.

De Koninklijke Marine is ook weer van de partij met een bijzondere afvaardiging. Naast de Zr. Ms. Evertsen, de Homburg, de Hr. Ms. Zeefakkel, De Gouwe en de Zr. Ms. Makkum zijn ook zes mijnenjagers aanwezig.

Naast schepen bekijken is dit jaar er ook een nieuwe attractie, de Skyshark. Het vaartuig wordt gelanceerd onder water en met een immense sprong van zes meter komen de bezoekers weer boven water.