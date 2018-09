Kinderombudsman: Lili en Howick horen hier

Volgens haar staat vast dat de in Nederland opgegroeide kinderen in Armenië terechtkomen in een tehuis. Ze kunnen niet worden opgevangen door de moeder. „Ik ken het dossier heel goed en weet dat de moeder op dit moment niet in staat is voor de kinderen te zorgen, dat er geen huisvesting is en dat ze daar nu niet naar school kunnen.”

’Het kan niet anders’

De toekomst van de kinderen ligt „hier in Nederland”, aldus Kalverboer. „Het kan niet anders.”

Op de schouders van Harbers rust volgens haar een zware verantwoordelijkheid als hij toch overgaat tot uitzetting. „Ik zou er zelf niet voor willen instaan.”